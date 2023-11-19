Областные чиновники по суду отбились от предписаний УФАС

Однако решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Арбитражный суд Орловской области признал вынесенные в марте 2023 года решения антимонопольной службы незаконными в части выводов о нарушении КУ ОО «Орелгосзаказчик» и региональным департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности части 6 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Также недействительными признаны предписания антимонопольщиков, выданные по мотивам принятия оспоренных решений.

Поясним, что иск подал «Орелгосзаказчик». Истец сообщил, что антимонопольная служба по жалобе одной из компаний проверила условия проведении открытого конкурса на выполнение работ по строительству общеобразовательной школы на 1225 мест по улице Родзевича-Белевича в Орле. Специально созданная комиссия пришла к выводу, что заказчиком были допущены нарушения. Выразились они «в неправомерном указании требований к месту складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженности маршрута их доставки, а также требовании об обязанности заключения подрядчиком договора с ООО «Эко-Сити».

Кроме того, истец вообще заявил, что у антимонопольной службы не было оснований для проведения проверки и принятия оспариваемых решений и предписаний, поскольку податель жалобы не являлся челном СРО. Комиссия УФАС сочла, что заказчик заранее указал на обязанность победителя аукциона заключить договор на вывоз мусора с определенной организацией, тогда как на территории Орловской области действует как минимум четыре организации, осуществляющие обработку отходов. При этом заказчик обосновывал необходимость заключения договора с конкретной компанией экономией бюджетных средств.

В оспариваемых предписаниях было указано на необходимость исключения из условий неправомерного требования об обязанности заключения подрядчиком договора с конкретной компанией. Заказчик же сообщил, что выбранная им компания «является наиболее близко расположенным к строительным площадкам предприятием, осуществляющим комбинированную обработку отходов, из всех действующих на территории Орловской области предприятий». Она занимает доминирующее положение на товарном рынке услуг по вывозу и размещению строительного мусора. Таким образом, она обязана заключить договор на вывоз и размещение строительного мусора с любым обратившимся лицом и установить одинаковую стоимость услуг для любого лица, поскольку иное будет являться злоупотреблением доминирующим положением.

Арбитражным судом были проанализированы условия исполнения проектов контрактов, который по своей сути оказались публичной офертой, а контракт оказался договором присоединения: потенциальный подрядчик либо соглашается исполнять контракт на содержащихся в нем условиях, либо нет и, соответственно, подает либо не подает заявку на участие в закупке. Также суд пришел к выводу, что в оспариваемых решениях с одной стороны было указано на ограничение числа возможных участников аукциона, но с другой стороны разрешалось заключить контракт с якобы неправильно определенным лицом, исключив из него «соответствующие условия, исполнять которые это лицо было согласно». Изучив все доводы и выслушав все стороны, арбитраж пришел к выводу, что факт нарушения части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе в данном случае отсутствует.

ИА «Орелград»