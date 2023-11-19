Орловцы сами погасили налоговые долги на 216 миллионов рублей

Это менее половины накопившейся задолженности.

В Орловской области в сентябре-октябре текущего года было проведено 22 заседания комиссии по урегулированию налоговой задолженности, на которых членами комиссии было заслушано 103 налогоплательщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. Итогом работы комиссий стало то, что налогоплательщики самостоятельно погасили задолженность на общую сумму 216 миллионов рублей, что составляет 41 процент от общей суммы долга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вызванных на заседания. В ведомстве отметили, что из указанной выше суммы 80 миллионов рублей поступило в региональный бюджет.

«Целью работы налоговых комиссий является стимулирование налогоплательщиков добровольно погасить долги по налогам, сборам, пени и штрафам и разъяснение негативных последствий в случае их неуплаты, – пояснили в областной налоговой службе. – Управлением широко применяется такой инструмент урегулирования задолженности, как заслушивания организаций и индивидуальных предпринимателей о причинах неуплаты налогов и перспективах погашения задолженности. В рамках проведения комиссий налогоплательщиками, попавшими в трудную экономическую ситуацию, и налоговыми органам изыскиваются пути урегулирования задолженности».

К слову, узнать полезную для себя информацию жители и организации региона могут и на семинарах, которые регулярно организуются областной налоговой службой. Ближайший будет проведен 28 ноября, он пройдет в здании администрации города Орла. Специалисты расскажут участникам о Едином налоговом счете, о порядке и сроках уплаты налогов, порядке подачи уведомления об исчисленных суммах налогов и работе в личных кабинетах налогоплательщика.

«Участники мероприятия узнают о преимуществах получения СМС-информирования о наличии или отсутствии задолженности, о преимуществах и порядке перехода на типовой устав, а также об электронной регистрации бизнеса с использованием мобильного приложения «Госключ» и об упрощенном порядке ликвидации организации», – анонсируют налоговики.

ИА «Орелград»