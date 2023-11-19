Под Орлом сократят количество наркоманов

Власти Мценского района утвердили антинаркотическую программу.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» утверждена в Мценском районе. Сроки ее реализации – 2023-2026 годы, реализовываться она будет в один этап. Основной целью является снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ, в том числе уменьшение числа людей, больных наркоманией, и числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков.

Также предусмотрено сокращение масштаба незаконного потребления наркотиков, снижение степени доступности наркотиков для незаконного потребления, рост численности подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к концу 2026 года. Источниками финансирования программы являются средства бюджета Мценского района. Общий объем финансирования составляет 200 тысяч рублей, то есть выделять будут по 50 тысяч рублей ежегодно.

Программа носит социальный характер, а результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени, считают авторы документа. В частности, предполагается, что программа позволит добиться позитивных изменений в экономической сфере. В данном случае речь идет о снижении ущерба от злоупотребления наркотиками и уменьшении количества финансовых средств населения, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков.

В медицинской сфере ожидается снижение заболеваемости не только наркоманией, но и гепатитами В и С, а также ВИЧ-инфекцией. В социальной сфере позитивными результатами может стать снижение криминализации общества, выражающееся в сокращении числа преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, программа направлена на формирование системы моральных ценностей, воспитание у подростков и молодежи негативного отношения к употреблению наркотических веществ, а также на увеличение числа подростков и молодежи, выбравших здоровый образ жизни.

Интересно, что программой ставятся задачи и в политической сфере: увеличение политической активности молодежи, формирование активной жизненной позиции, увеличение числа участников различных детских и молодежных объединений. «Результатом реализации программы станет повышение эффективности работы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, совершенствование системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи», – говорится в документе.

ИА «Орелград»