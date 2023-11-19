Ветучастки под Орлом остались без покупателей

Подведены итоги торгов по продаже государственного имущества.

Конкурсная комиссия подвела итоги сразу двух торгов, которые параллельно должны были состояться на электронной площадке Акционерного общества «Российский аукционный дом». С молотка планировалось пустить государственное имущество Орловской области. Основанием для этого послужили распоряжения, изданные правительством региона в сентябре этого года. В обоих случаях на торги были выставлены ветеринарные участки.

В первом случае в один лот были объединены Успенский ветучасток площадью 62,5 квадратных метра и земельный участок под ним площадью 1125 квадратных метров с видом разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания зданий». Объект расположен в поселке Успенском Апальковского сельского поселения Кромского района. Начальная цена лота была установлена в размере 574 050 рублей, из которых стоимость самого здания составляла 166 800 рублей.

Минимальная цена предложения, то есть так называемая цена отсечения составляла 287 025 рублей. Иными словами, участники аукциона могли играть на понижение цены, но дешевле, чем за указанную сумму, власти не были готовы продать объект. Впрочем, покупателей не нашлось, так как на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Отметим, что Успенский ветучасток безуспешно пытались продать и ранее, но торги, объявленные на 21 октября и 13 декабря 2022 года, а также на 9 февраля и 8 сентября 2023 года, были признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Во втором случае похожим образом развивались события вокруг ветеринарного участка площадью 73 квадратных метра и земельного участка площадью 1331 квадратный метр, расположенных в деревне Арбузово того же Кромского района. Объекты недвижимого имущества были выставлены на продажу посредством публичного предложения единым лотом, начальная цена которого составляла 620 700 рублей. Минимальная цена предложения (цена отсечения) была установлена в размере 310 350 рублей. Шаг понижения цены составлял 62 070 рублей, но даже это условие покупателей не привлекло. Как и в предыдущем случае, ни одной заявки на участие в торгах подано не было. Впрочем, подобное с данным лотом раньше уже случалось четыре раза. Из-за отсутствия заявок были признаны несостоявшимися торги в октябре и декабре 2022 года и в феврале и сентябре 2023 года.

ИА «Орелград»