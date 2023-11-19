Преступность в Орловской области продолжает снижаться

Активность криминала убавилась почти во всех районах региона.

Управление МВД России отчиталось о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за 10 месяцев 2023 года. Из информации ведомства следует, что в истекшем периоде времени органами и подразделениями внутренних дел региона был осуществлен комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, профилактики и противодействия иным видам преступности. Общественно-политическая ситуация оставалась стабильной.

Обращает на себя внимание тот факт, что уровень преступности в регионе продолжает снижаться. Тенденция наметилась даже не в этом году. Согласно оперативным данным, количество зарегистрированных преступлений сократилось на 3,8 процента. Причем снижение регистрации преступлений отмечается в 21 районе Орловской области, наибольшее – в Корсаковском, Верховском и Троснянском районах.

«В отчетном периоде меньше совершено изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж всех форм собственности, хищений и угонов транспортных средств, – следует из информации регионального Управления МВД. – Принятыми мерами оперативно-розыскного характера задержано 150 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 39 лиц из числа пропавших без вести, идентифицирована личность трех неопознанных трупов».

В структуре преступности традиционно наибольшую долю имеют преступные посягательства против собственности, в число которых, к примеру, входят кражи. На них в отчетном периоде времени пришлось 63,2 процента от всех зарегистрированных преступлений. Далее следуют преступные посягательства против личности (10,6 процента), преступления экономической и коррупционной направленности (8 процентов) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (6,7 процента). «На территории Орловской области продолжает сохраняться устойчивая тенденция сокращения количества зарегистрированных преступлений», – резюмируют в целом правоохранители.

ИА «Орелград»