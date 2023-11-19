Во Мценске проведут больше ярмарок, чем в Орле

Власти орловских городов определяются с торговыми планами на будущий год.

Администрация Орла утвердила план размещения ярмарок на территории города на 2024 год. Как следует из преамбулы документа, он издан в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка города товарами повседневного спроса. Управлению экономического развития поручено направить план в департамент промышленности и торговли Орловской области. Он будет внесен в перечень торговых объектов и территорий, подлежащих категорированию для их антитеррористической защиты.

Всего в Орле в 2024 году планируется организовать 20 ярмарок, многие из которых будут универсальными. График их работы не изменится: часть ярмарок будет работать только по выходным, например, ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной», часть – практически в ежедневном режиме. По традиции будут организованы и тематические мероприятия: ярмарка-выставка весенних цветов «Весеннее настроение», ярмарка-выставка «Сделано в России. Выбираем Орловское!», ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел, «День меда», «Вино на «Стрелке», ярмарка-выставка «Сделано в России. Выбираем Орловское! Дары осени» и Новогодняя тематическая ярмарка.

Свой план на будущий год утвердила и администрация города Мценска. Интересно, что он оказался чуть шире плана областной столице. В будущем году в Мценске планируется организовать работу 21 ярмарки. Некоторые из них будут сезонными, по временам года. Также в городе планируется организовать ярмарку «Выходного дня», ярмарку «Фермерская» и универсальную ярмарку. Широким вышел список тематических торговых площадок. В него включены: ярмарка «8 Марта», «Праздничная», «Пасхальная», «Пасхальный кулич», «Радоница», «Троица», «Щедрая осень», «Новогодний подарок» и тематическая ярмарка «Новогодняя».

Ранее Орелстат сообщал, что в Орловской области оборот розничной торговли в январе-сентябре 2023 г. сложился в сумме 139,3 миллиарда рублей, или 101,8 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года. Этот оборот на 97,1 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. А вот текущая доля розничных рынков и ярмарок в обороте продаж составляет 2,9 процента. Годом ранее она составляла 2,8 процента.

ИА «Орелград»