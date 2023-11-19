Шестерых орловцев наказали за оружие

Итоги проверок огласили в Управлении Росгвардии.

В Орловской области по итогам проведенных проверок сразу шесть жителей региона были привлечены к административной ответственности за несоблюдение условий хранения оружия и нарушение порядка оформления лицензионно-разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Росгвардии. Сообщается, что такой «улов» был достигнут всего за одну неделю, в течение которой силовики посетили с проверками 60 орловцев, на законных основаниях являющихся владельцами оружия.

Таким образом, каждый десятый проверенный владелец оружия был уличен в каком-либо нарушении. В Управлении Росгвардии подчеркнули, что проверки владельцев оружия и боеприпасов являются плановыми, проводят их сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы. Сообщается также, что за прошедшую неделю они по различным причинам изъяли у орловцев две единицы оружия и аннулировали две оружейные лицензии. Кроме того, за тот же период времени сотрудники Росгвардии приняли от граждан и юридических лиц 236 заявлений на оказание государственных услуг, выдали 174 лицензии и разрешения.

«Жителям Орловской области центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии предоставляет 24 вида госуслуг, – уточнили в силовом ведомстве. – Большинство из них доступны в электронном формате. Правоохранители выдают орловцам и представителям организаций разрешительные документы на приобретение, хранение, ношение и использование гражданского и служебного оружия. Росгвардейцы оформляют удостоверения частного охранника, лицензируют деятельность организаций по торговле оружием и патронами к нему, организаций по хранению оружия и частной охранной деятельности».

ИА «Орелград»