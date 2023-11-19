Прокуратура в суде оспорила сделку ливенских чиновников

Под сомнение были поставлены результаты проведенного аукциона.

Арбитражный суд рассмотрел дело по исковому заявлению заместителя прокурора Орловской области к управлению муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района и обществу с ограниченной ответственностью «Беллона» из города Перми. Истец просил о признании недействительными итогов электронного аукциона и применении последствий недействительности ничтожной сделки. В качестве третьих лиц к участию в процессе были привлечены казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» и Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области.

Речь идет об электронном аукционе, проведенном в августе 2022 года. Его победитель получал право на строительство канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в поселках Нагорный и Ямской Выгон Ливенского района. Организатором торгов ступало управление муниципального имущества и земельных отношений. Начальная максимальная цена контракта составляла 24,164 миллиона рублей.

Единственная заявка поступила от ООО «Беллона», которое было признано победителем торгов. С этой компанией был заключен контракт по начальной цене. Работы должны были проводиться с сентября по начало декабря 2022 года. Дополнительные соглашения об увеличении стоимости, объема работ и срока их производства стороны не заключали. Из исковых требований следует, что по состоянию на 1 ноября 2023 года работы по контракту подрядчиком в полном объеме не были выполнены. В то же время из ответа начальника управления муниципального имущества и земельных отношений следует, что общая стоимость выполненных ООО «Беллона» и принятых заказчиком работ по вышеуказанному контракту составила 23,456 миллиона рублей, из них удержано пени в размере 789,58 тысячи рублей.

Согласно актам, подлежащая оплате подрядчику сумма составила 22,66 миллиона рублей, а перечислено ему было 23,013 миллиона. Стоимость работ, которые были оплачены в порядке аванса и которые до настоящего времени не выполнены подрядчиком и не приняты заказчиком, на момент рассмотрения дела в суде составила 347,1 тысячи рублей. Впрочем, прокуратура обратила внимание не на расчеты. В иске она указала, что при подаче заявки на участие в электронном аукционе единственный участник представил сведения о выполнении им работ по берегоукреплению реки Кубена в Вологодской области.

Тем самым он доказывал, что имеет необходимый опыт работ. В качестве подтверждающего документа был представлен акт приемки, который, согласно письму фирмы, подписывался администрацией Усть-Кубинского района. Однако из материалов дела следует, что указанный акт должностными лицами администрации Усть-Кубинского района Вологодской области не подписывался, «изложенные в нем сведения о выполненных работах не соответствуют действительности». Об этом, в частности, говорит ответ руководителя администрации Усть-Кубинского района. Из него следует, что представленный компанией акт работниками этой администрации не подписывался, а серийный номер сертификата подписи не совпадает с действительным номером электронно-цифровой подписи и со сроком его действия. Оказалось, что работы по берегоукреплению выполнялись, но был нарушен срок их выполнения, а у заказчика имелись претензии к их качеству.

Прокуратура выяснила, что тот контракт был расторгнут. Следовательно, на момент проведения оспариваемого электронного аукциона он исполнен не был. Значит, официально необходимого опыта у победителя орловского аукциона не было, контракт с ним заключать было нельзя. Проверив доводы, суд решил удовлетворить заявление заместителя прокурора Орловской области. Он признал недействительными электронный аукцион и заключенный по его мотивам муниципальный контракт. Арбитраж также постановил применить последствия недействительности ничтожной сделки и обязал «Беллону» возвратить управлению муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района денежные средства в размере 347,1 тысячи рублей. Однако отметим, что на это решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»