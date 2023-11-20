Гаишники оштрафовали орловцев на 550 миллионов рублей

Озвучена статистика выявленных нарушений Правил дорожного движения.

За 10 месяцев 2023 года в Орловской области сотрудниками ДПС ГИБДД с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений было выявлено в целом 742 417 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. В результате за тот же период времени было вынесено 726 386 постановлений по делам об административных правонарушениях, на общую сумму 550,5 миллиона рублей. Такие данные приведены в отчете об оперативной обстановке, обнародованном региональным Управлением МВД России.

«Не утрачивает своей актуальности задача по снижению уровня аварийности на автодорогах области и тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях, – сообщается в документе. – В отчетном периоде зарегистрировано 4053 ДТП, из них 559 происшествий с пострадавшими, в результате которых 56 человек погибли и 711 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 127 дорожно-транспортных происшествий, на иных автодорогах вне городов и населенных пунктов – 188 ДТП».

С участием несовершеннолетних за 10 месяцев 2023 года в Орловской области было зафиксировано 73 автоаварии, в результате которых 5 детей, к сожалению, погибли, а еще 77 получили ранения. Кстати, за отчетный период времени в регионе за нарушения правил перевозки детей было составлено 2268 административных материалов. Добавим, что по фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды полицией было направлено 4825 материалов. По результатам их рассмотрения 1043 водителя были лишены права управления транспортными средствами, а еще 261 водитель был подвергнут административному аресту.

ИА «Орелград»