В Орле на Кромском шоссе горело кафе

Пожар произошёл минувшим вечером.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в службу спасения в 22 часа. Очаг возгорания находился на кухне заведения.

Однако сотрудники общепита ликвидировали последствия ЧП самостоятельно, ещё до прибытия пожарных. Для этого они использовали огнетушитель. Сотрудники 5-й пожарно-спасательной части, прибыв на место, тщательно проветрили помещение, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

В итоге огонь успел только повредить внутреннюю вытяжку на площади полтора квадратных метра. ЧП обошлось без погибших и пострадавших. В точных причинах разбираются специалисты.

Всего за эти выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 9 раз, из них 5 раз на ликвидацию возгораний и 4 раза на помощь населению.

ИА «Орелград»