В безопасность Орловской области вложат еще 600 миллионов рублей

«Бюджетные» поправки внесены в государственную целевую программу.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в паспорт государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области». Документ принят в целях поддержания в актуальном состоянии нормативной правовой базы по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Изменения внесены в строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы».

Согласно им в 2024 году на реализацию указанной программы будет выделено 326,216 миллиона рублей, в 2025 году – 255,781 миллиона рублей. Причем все запланированные средства должны поступить из областного бюджета. Общий объем финансирования теперь составляет 1,623 миллиарда рублей. Тут стоит пояснить, что реализация программы стартовала еще в 2020 году, реализуется она в один этап. Большая часть предусмотренных средств была освоена в предыдущие годы. Например, на 2023 год запланировано финансирование в объеме 315,352 миллиона рублей.

Цель данной государственной программы – обеспечение безопасности населения Орловской области. В ее рамках предполагается снизить уровень травматизма и гибели людей вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, снизить размеры материальных потерь. Также программа призвана качественно улучшить состояние резервов, предназначенных для гражданской обороны, сократить время реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112», создать условия для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха населения на водных объектах и многое другое.

Например, программой предусмотрено обновление парка основных и специальных пожарных автомобилей в пожарно-спасательных подразделениях Орловской области. В результате реализации этого мероприятия ожидается сокращение времени оперативного реагирования пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации, пожары и различного рода происшествия до 1,5 процента ежегодно. Также ожидается ежегодное снижение уровня травматизма и гибели людей вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров до 3 процентов.

Предполагается и повышение уровня оснащения газодымозащитной службы в пожарных и спасательных подразделениях Орловской области – с 81 процента в 2020 году до 90 процентов в 2025 году. С учетом сложной эпидемиологической и геополитической ситуации в последние годы программой также запланировано обновление резерва средств индивидуальной защиты и комплектов индивидуальных медицинских гражданской защиты.

ИА «Орелград»