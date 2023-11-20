Крестительское кладбище получит объединенную зону охраны

Одобрен проект, представленный на государственную историко-культурную экспертизу.

Областные власти обнародовали экспертное заключение по результатам проведенных исследований. На государственную историко-культурную экспертизу был представлен «Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Крестительского кладбища города Орла». Он был разработан ООО «Нивад» в 2023 году. Экспертная комиссия пришла к выводу, что проект соответствует требованиям действующего законодательства об объектах культурного и положению об их зонах охраны.

«Все необходимые предварительные работы и комплексные научные исследования выполнены в полном объеме, полученная в ходе исследований информация является основанием для принятия проектных решений, – говорится в заключении экспертов. – Принятые решения в части установления границ территорий проектируемых зон охраны, установления режимов использования земель, установления требований к градостроительным регламентам, направлены на сохранение объектов культурного наследия в исторической среде, обеспечивают наилучшие условия их функционирования и создания благоприятного фона для деятельности, связанной с режимами использования объектов культурного наследия».

Проект предусматривает установление границ территории объединенной зоны охраны и особые режимы использования земель в них. Эксперты считают, что границы установлены с учетом сложившегося историко-культурного ландшафта, зоны наилучшего зрительного восприятия, а также целостностью и подлинностью исторической среды. Так, в границы ЕОЗ 1-1 включена территория Крестительского кладбища, смежная с границами территории всех объектов культурного наследия, для которых предусмотрена объединенная зона охраны.

«В границах кладбища расположены захоронения конца XVIII – начала XXI вв. с надмогильными сооружениями, историческая ограда, капитальные строения отсутствуют, – следует из документа. – Вблизи Крестительской церкви расположены временные постройки, связанные с деятельностью храма. На территории проложены тропинки и пешеходные дороги, с которых открываются виды на рассматриваемые в проекте объекты культурного наследия. Прилегающая к границам ЕОЗ 1-1 с северо-запада и северо-востока территория основных дорог, с которых открываются виды на территорию Крестительского кладбища и архитектурную доминанту – Крестительскую церковь, озелененная территория, включена в границы ЕОЗ 1-2. Здесь отсутствуют объекты капитального строительства и сооружения. По улице Карачевской проложены трамвайные пути, расположена остановка-навес».

Режимом использования земель и требованиями к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия предусмотрен запрет на возведение объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, обеспечение визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной среде, сохранение подлинных элементов.

ИА «Орелград»