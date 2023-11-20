Мэр Орла утвердил расстановку дорожных знаков у Красного моста

20.11.2023 | 15:33 ЖКХ, Новости

Запрет остановки, левого поворота на рынок, сужение проезжей части.

Постановление об утверждении схемы организации дорожного движения по Красному мосту от улицы Гостиной до Московской подписано мэром Юрием Парахиным 10 ноября. Установка знаков также была согласована спецкомиссией по обеспечению безопасности, отмечено в документе.

Судя по приложенной схеме, на подъезде к Красному мосту по улицам Гостиной и Московской запрещена остановка. Исключение сделано только у здания аптеки.  Водителей также предупредят, что оставленные машины могут эвакуировать. Появятся соответствующие таблички. При въезде на мост проезжая часть сужается. Мечты о полноценных двух полосах для автомобилей в каждом направлении движения, несмотря на расширение моста, останутся лишь мечтами.

Напомним, открыть движение обещают днем 30 ноября.

ИА “Орелград”

 


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