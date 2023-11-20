Клычков опроверг информацию о неосторожном поведении Лежнева

Губернатор считает, что это провокация украинских СМИ.

Напомним, что 14 ноября советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев опубликовал в соцсетях фото и видео из-под города Кременная (Луганской Народной Республики). На следующий день по этому же месту нанесли удар ВСУ. Под обстрел попал и сам Лежнев. После этого украинские журналисты «поблагодарили» орловца за невольную помощь в обнаружении российских позиций.

В интервью для издания «Подъём» Клычков пояснил, что данная территория не является позицией, а её координаты не считаются секретом. «Я сам лично 3 ноября в этом же самом месте разгружал и передавал ребятам гуманитарную помощь, которая сегодня крайне нужна. Да, близко к линии соприкосновения. Но это просто дорога, по которой мимо ездят все, поэтому мы изначально умышленно не убирали никакие места расположения ВС», – пояснил он.

Также орловский губернатор выразил свою разочарованность поведением ряда СМИ, которые начали тиражировать неправдоподобные сведения: «Очень жаль, что многие, в том числе и уважаемые журналисты, не разобравшись в ситуации, информацию публикуют в том контексте, что, якобы, какие-то позиции… Удивительно, что многие СМИ подхватили сообщения украинских СМИ, и на их базе начали делать какие-то выводы».

«Здесь разбираться не в чем. Орловская область — регион помогающий. И мы дальше будем этой работой заниматься», – подчеркнул Клычков.

Отметим, что 15 ноября в результате удара не оказалось погибших и пострадавших.

ИА «Орелград»