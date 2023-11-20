Задержан экс-глава Управления ФСИН по Орловской области

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По предварительным данным, в период с апреля по октябрь 2022-го года подозреваемый дал незаконные указания на изготовление двух дорогостоящих предметов, предназначенных для его личного пользования. Изготовить их должны были осуждённые из ИК-2 (ливенская колония строгого режима) на незаконном участке, где выпускалась сувенирная продукция из дерева. (Впоследствии, в октябре того же года, участок был закрыт, а нелегальных работников перевели на швейное производство.)

Для тогда действующего главы УФСИН осуждённые сделали элементы лестницы (стоимостью около 59 тысяч рублей) и каркас беседки (стоимостью около 126 тысяч рублей). Первое изделие он не оплатил вообще. За второе, «в целях придания законности своим действиям», заплатил только 15 тысяч.

Как сообщили в Следственном комитете, уголовное дело возбуждено по пункту «е» части 3 соответствующей статьи (286). Наказание, предусмотренное в таких случаях – лишение свободы на срок от трёх до десяти лет (с последующим лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет).

Также уточняется, что следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Дело возбуждено на основании материалов оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области. А также по материалам, выделенным из другого громкого уголовного дела – начальника ИК-2 УФСИН России по Орловской области Геннадия Яхонтова.

Согласно открытым данным, в указанный период Управление ФСИН возглавлял Владимир Волосевич. В конце 2022-го года он ушёл в отставку, по официальной версии, из-за достижения пенсионного возраста.

ИА «Орелград»