На Орловщине снегопад уже привёл к ДТП

20.11.2023 | 18:07 Новости, Происшествия

Авария произошла в Ливнах.

Фото: t.me/print_tv

Сегодня впервые за осень в Орловской области выпал сильный снег. Основная часть осадков пришлась на восточную часть региона. Как и ожидалось, это привело к ДТП. В частности, в Ливнах на перекрёстке 2-й Заводской и Вишнёвой улиц столкнулись «легковушка» и фургон. Об этом сообщает местное «Принт-ТВ».

Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз на ближайшие дни. Синоптики отметили, что в данный момент территория нашей области находится на западной периферии южного циклона (с центром над Ростовом-на-Дону).

Усиления осадков в ближайшие трое суток не планируется, а вот мороз продолжит крепчать. Ближайшей ночью в среднем по области будет до минус девяти, завтра днём – до минус семи.

За следующие сутки ртуть упадёт ещё на несколько градусов (в ночь на среду – до минус тринадцати, в среду днём – до минус девяти). Затем похолодание остановится. Примерно такие же температуры сохранятся и в последующие 24 часа.

Небольшой снег ожидается во вторник и в четверг. Ветер будет дуть сначала с севера, потом с северо-запада, потом с запада (со скоростью до 13 метров в секунду).

ИА «Орелград»


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