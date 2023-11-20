Красный мост откроют для пешеходов в эту пятницу

20.11.2023 | 17:52 Новости, Строительство

Об этом сообщил мэр Орла.

По словам Юрия Парахина, официальное открытие моста для пеших участников движения произойдёт 24 ноября в 8 часов утра. Одновременно начнётся демонтаж временного моста, ранее установленного по соседству с основным.

Парахин подчеркнул, что до этого времени пешеходы не должны перемещаться по объекту.

«Пока ходить по Красному мосту не рекомендуется. Во-первых, из-за соображений безопасности — сейчас ведутся заключительные работы с контактной сетью. Во-вторых, из-за свежеокрашенных конструкций…  Прошу потерпеть пару дней», – высказался мэр.

По словам Парахина, пока что на прилегающей территории (вокруг лестничных сходов) будет продолжаться благоустройство. Параллельно уже проводится обычная уборка данных участков (силами районных территориальных управлений).

Кроме того, завтра на мосту начнётся обкатка троллейбусов, в пятницу – трамваи. Каждое из таких мероприятий будет продолжаться по несколько дней.

Напомним, что для транспорта Красный мост станет «проездным» с 30 ноября.

ИА «Орелград»


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