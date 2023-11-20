В Орле ломбард наказали за мелкий шрифт

Апелляция признала законным и оставила в силе штраф за неправильную рекламу.

Штраф за нарушение рекламного законодательства, вынесенный в отношении генерального директора ООО «Ломбард ЮС-585», признан законным. Об этом сообщает пресс-служба Орловского УФАС России. В ведомстве пояснили, что история началась с изучения рекламы займов. Она была размещена на рекламной конструкции, установленной в городе Орле. Специально созданная комиссия пришла к выводу, что данная реклама не отвечает требованиям законодательства. В частности, антимонопольщики обратили внимание на то, что крупным и хорошо читаемым шрифтом была подана такая информация: «Выдаем 3000 р. Оценка еще выше. За 0% в день. Разыгрываем новые ювелирные украшения».

Но имелась на баннере и информация, напечатанная мелким шрифтом. В этой части потенциальному потребителю рассказывалось о юридическом лице, оказывающем финансовые услуги, о существенных условиях получения займа под залог ювелирных украшений и т.д. Антимонопольщики учли не только размер шрифта, но и выбранную для него цветовую гамму. В результате было установлено, что потребители рекламы (пешеходы, водители и пассажиры проезжающего мимо транспорта) не могли воспринимать всю информацию, расположенную на рекламной конструкции. Существенная часть была нанесена таким образом, что ее «невозможно было прочесть без предпринятых усилий за ограниченный период времени».

«Комиссия Управления при рассмотрении дела пришла к выводу, что размещение привлекательной для потребителя информации крупным шрифтом, а менее привлекательной информации – способом, затрудняющим ее восприятие (с учетом размера рекламной конструкции и шрифта текста рекламы, а также его местоположения), свидетельствует о недобросовестности такой рекламы, – пояснили в пресс-службе Орловского УФАС. – Размещение ненадлежащей рекламы было прекращено. Должностное лицо – генеральный директор ООО «Ломбард ЮС – 585» был признан виновным в совершении административного правонарушения за нарушение законодательства о рекламе, и ему было назначено административное наказание в виде штрафа».

Однако признанный виновным гендиректор обжаловал вынесенное решение в суде, посчитав его незаконным. В результате спор прошел уже две судебные инстанции. Первая инстанция в Орле отказала заявителю в удовлетворении его требований и признала постановление Орловского УФАС законным и обоснованным. Затем апелляционная инстанция сделала то же самое, оставив без изменений решение суда первой инстанции. Таким образом, наказанному должностному лицу было отказано в удовлетворении заявленных требований, а штраф оставлен в силе.

ИА «Орелград»