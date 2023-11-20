В Нарышкинской ЦРБ заработал новый рентген-аппарат

Это самая крупная покупка учреждения за текущий год.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, предыдущий аппарат являлся аналоговым, а этот работает «в цифре». Благодаря этому врачи будут получать качественные снимки с высоким разрешением, а лаборанты вместо того, чтобы работать с плёнкой, займутся другими важными задачами. Кроме того, больнице не придётся закупать расходные материалы.

В цифровом рентген-аппарате снимок создаётся моментально и заносится в базу сразу же. Врач может рассмотреть все детали, а также записать результат на флешку и отдать пациенту. На снимке можно увидеть не только результат исследования, но и дозу облучения, полученную во время процедуры.

Ранее стало известно, что в Нарышкинской ЦРБ появился новый аппарат ультразвуковой диагностики за три миллиона рублей. Кроме того, здешних кардиологов «вооружили» электроэнцефалографом. Эта медицинская техника позволит врачам исследовать активность головного мозга.

В общей сложности, в этом году Нарышкинская районная больница обновила оборудование на общую сумму около 17 миллионов рублей. Закупки производились по национальному проекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

ИА «Орелград»