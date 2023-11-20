Сотни пачек сигарет уничтожили в Орле по решению суда

Забракована была табачная продукция импортного производства.

В Орловской области в текущем году было забраковано и по решениям судов уничтожено 808 пачек табачной продукции импортного производства. Общая стоимость данной продукции составила 64,2 тысячи рублей. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Товар был проверен и изъят в рамках контрольных мероприятий, которые проводятся сотрудниками ведомства в соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В народе его прозвали антитабачным законом.

Всего в текущем году был проверен 171 торговый объект. В результате в 10 случаях были выявлены нарушения действующего законодательства. В целом было проинспектировано более 10 тысяч пачек табачной продукции и 462 единицы никотинсодержащей продукции, то есть так называемые вейпы, табак для курения и другое. Основными причинами забраковки продукции в Роспотребнадзоре называют нарушение правил маркировки, в том числе средствами идентификации, и отсутствие сопроводительных документов.

«В отношении виновных лиц составлено 13 протоколов об административных нарушениях, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 87,5 тысячи рублей, – сообщили также в ведомстве. – Надзор за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции и ограничениями, связанными с оборотом данной продукции, является одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Орловской области».

Специалисты даже составили своего рода рейтинг наиболее часто выявляемых нарушений норм законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. И речь здесь идет не только и не столько о торговле табаком. Например, в рейтинг включены такие нарушения, как отсутствие знака о запрете курения на объектах, где курение запрещено и курение в запрещенных местах, на детских площадках.

Что касается торговли, то в этом году в Орловской области выявлялись факты продажи табачной продукции при отсутствии специальных (акцизных) марок и маркировки средствами идентификации, без оформленного прейскуранта цен, с выкладкой и демонстрацией в торговом объекте и др. «С целью предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями, каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании», – напоминают в Роспотребнадзоре.

ИА «Орелград»