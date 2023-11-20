Суд принял к производству иск «Орел-Отеля» к КСП

В качестве третьего лица участие в процессе примут чиновники мэрии.

Арбитражный суд Орловской области вынес определение о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания. Дело № А48-12062/2023 возбуждено по заявлению Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» к Контрольно-счетной палате города Орла. Истец просит о признании недействительными 24 пунктов представления КСП, вынесенного в октябре 2023 года по итогам проведенной аудиторами проверки.

Заявление было подано с учетом подсудности, при этом суд «признал необходимым произвести действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения спора». Предварительное судебное заседание назначено на 20 декабря 2023 года. Кроме того, арбитраж постановил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. КСП и УМИЗ предложено представить письменные мотивированные отзывы на исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений по каждому доводу.

Сторонам также разъяснено, что они вправе урегулировать спор, используя примирительные процедуры, в том числе могут обратиться на любой стадии арбитражного процесса за содействием к посреднику, включая медиатора, или использовать какие-либо иные примирительные процедуры, например, заключить мировое соглашение. Напомним, что результаты проверки эффективности управления акциями АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», находящимися в муниципальной собственности, КСП обнародовала в октябре 2023 года.

Из отчета, который можно найти на сайте КСП, следует, что потери бюджета города Орла в связи с нарушением Обществом порядка расчета дивидендов и нарушениями в бухгалтерском учете составляют 12,601 миллиона рублей, в том числе за 2021 год – 7,56 миллиона рублей, за 2022 год – 5,04 миллиона рублей. Неправомерные расходы АО «ГК «Орел-Отель», по мнению аудиторов, составляют 1,385 миллиона рублей, в том числе: содержание арендованного автомобиля – 885,7 тысячи рублей; завышение стоимости работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутри дворовой территории гостиницы «Орел» – 499,7 тысячи рублей.

«Потери АО «ГК «Орел-Отель» составляют 11,549 миллиона рублей, в том числе: в связи с отсутствием арендных отношений в отношении 2-х объектов недвижимости – 10,446 миллиона рублей; от оказания услуг по прачечной обработке текстильных изделий по завышенным ценам – 831,7 тысячи рублей, – говорится в отчете КСП. – Неэффективные расходы АО «ГК «Орел-Отель» составили 159,82 тысячи рублей». Представления руководителю АО «ГК «Орел-Отель» и начальнику УМИЗ были направлены «с целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства». Напомним также, что информация о результатах контрольного мероприятия была направлена прокурору Орловской области, прокурору Железнодорожного района и в УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»