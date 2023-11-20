В Орле сбили сразу двоих пешеходов

ДТП произошло на Пионерской улице.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось 18 ноября, в субботу, у дома №14. Причиной стала неуступчивость водителя иномарки.

28-летний парень ехал на Geely со стороны Красноармейской по улице Лескова. Поворачивая на Пионерскую, он не уступил дорогу двум пешеходам. Они переходили дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора.

Пешие участники движения получили телесные повреждения. Известно, что это 46-тилетний мужчина и 34-хлетняя женщина. Однако госпитализация им не потребовалась.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП. Три аварии не обошлись без пострадавших. Повреждения получили четверо человек.

ИА «Орелград»