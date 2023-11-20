В Орле сбили сразу двоих пешеходов

20.11.2023 | 14:28 Новости, Происшествия

ДТП произошло на Пионерской улице.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось 18 ноября, в субботу, у дома №14. Причиной стала неуступчивость водителя иномарки.

28-летний парень ехал на Geely со стороны Красноармейской по улице Лескова. Поворачивая на Пионерскую, он не уступил дорогу двум пешеходам. Они переходили дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора.

Пешие участники движения получили телесные повреждения. Известно, что это 46-тилетний мужчина и 34-хлетняя женщина. Однако госпитализация им не потребовалась.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП. Три аварии не обошлись без пострадавших. Повреждения получили четверо человек.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования