Из Орловщины пытались отправить 544 тонны заражённой сои

Попытку пресекли сотрудники Россельхознадзора.

Как рассказали в региональном Управлении ведомства, груз состоял из нескольких партий. Соя отправлялась в Республику Беларусь.

Однако специалисты обнаружили в грузе семена карантинного сорняка – повилики. В итоге ведомство отказало компании-отправителю (ООО «КСМ») в выдаче фитосанитарных сертификатов. Также Управление выдало юрлицу предостережение о недопустимости нарушения соответствующих требований.

Что касается забракованного груза, то у него есть две возможных судьбы. Во-первых, в отношении сои можно провести карантинное фитосанитарное обеззараживание. Во-вторых, её можно переработать одним из способов, обеспечивающих уничтожение сорняков. Например, произвести из неё какую-либо продукцию, которая не относится к подкарантинной.

Ранее стало известно, что орловские сельхозхолдинги наказали за неаккуратность с агрохимикатами.

ИА «Орелград»