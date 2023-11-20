В Орле устанавливают автоматы для тревожных вызовов

Также с их помощью можно заряжать гаджеты.
На данный момент такие устройства установлены у Александровского моста (рядом с памятником Лескову) и на улице Герцена (у здания Областной стоматологической поликлиники). Как сообщает «Орёлтаймс», до конца текущего года планируется установить ещё несколько таких автоматов. Решение приняли в конце предыдущего месяца на заседании городских структур – антитеррористической комиссии и оперативной группы.
В частности, «автоматы 112» должны появиться
- в сквере Танкистов,
- парке Победы,
- парке Ботаника,
- сквере Юности,
- сквере Содружества.
Места для установки автоматов согласованы с представителями Управлений МЧС, МВД и Росгвардии по Орловской области. Соответствующая работа будет продолжена и в следующем году.
ИА «Орелград»