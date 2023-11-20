В Орле устанавливают автоматы для тревожных вызовов

20.11.2023 | 13:19 Важное, Закон и порядок, Новости

Также с их помощью можно заряжать гаджеты.

Фото: obl1.ru

На данный момент такие устройства установлены у Александровского моста (рядом с памятником Лескову) и на улице Герцена (у здания Областной стоматологической поликлиники). Как сообщает «Орёлтаймс», до конца текущего года планируется установить ещё несколько таких автоматов. Решение приняли в конце предыдущего месяца на заседании городских структур – антитеррористической комиссии и оперативной группы.

В частности, «автоматы 112» должны появиться

  • в сквере Танкистов,
  • парке Победы,
  • парке Ботаника,
  • сквере Юности,
  • сквере Содружества.

Места для установки автоматов согласованы с представителями Управлений МЧС, МВД и Росгвардии по Орловской области. Соответствующая работа будет продолжена и в следующем году.

ИА «Орелград»


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