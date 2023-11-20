Орловщина оказалась в числе регионов с самыми низкими зарплатами

Исследование провело РИА Рейтинг.

Эксперты проанализировали данные официальной статистики за период с сентября 2022-го по август 2023-го включительно. Их интересовали средние зарплаты по регионам, а также распределение зарплат по крупным и средним организациям. При этом учитывались выплаты подоходного налога.

По главному показателю (проценту работающего населения с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц) Орловская область заняла лишь 76-е место по стране, десятое с конца. Таких трудящихся в нашем регионе оказалось всего 3,1% от общего числа.

В то же время выяснилось, что 16,7% работающих орловцев ежемесячно получают менее 20 тысяч рублей. Диапазон типовых зарплат в регионе специалисты оценили в 24-47 тысяч.

Орловщина оказалась между Псковской и Ивановской областями. Во главе рейтинга встали северные регионы (Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, а также Магаданская область), в «хвосте» – Кабардино-Балкария, Ингушетия и Калмыкия. Москва заняла пятое место, Санкт-Петербург – одиннадцатое.

Отметим, что недавно Орёлстат в очередной раз заявил о росте зарплат орловцев.

ИА «Орелград»