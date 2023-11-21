Долг Орловщины превысит 78% собственных доходов региона

При этом на 2024 год запланировано снижение государственного долга.

Депутаты Орловского облсовета приступили к верстке бюджета Орловской области на ближайшие три года в окончательной редакции. В эти дни проект главного финансового документа региона проходит процедуры обсуждения на заседаниях профильных комитетов. Из него следует, что государственный долг Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года прогнозируется в объеме 24,296 миллиарда рублей, или 78,5 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

«В 2024 году планируется сокращение государственного долга на сумму 1,139 миллиарда рублей, – говорится в пояснительной записке к законопроекту, представленной областным правительством. – На 1 января 2025 года он прогнозируется в объеме 23,157 миллиарда рублей, или 72,6 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета».

Также проектом документа предлагается установить предельный объем расходов регионального бюджета на обслуживание государственного долга Орловской области на 2024 год в сумме 131,182 миллиона рублей. Такова сумма процентов, которые регион должен будет заплатить по имеющимся у него кредитам. Напомним, что в последние годы все коммерческие кредиты были замещены более дешевыми бюджетными займами. Кроме того, регион до сих пор уплачивает проценты по валютному кредиту, оформленному более 20 лет назад и переоформленному в соответствии с мировыми соглашениями от 4 августа 2005 года.

Кстати, закон о бюджете на 2024 год разрешит правительству Орловской области в пределах утвержденной программы государственных внутренних заимствований принимать решения о привлечении кредитных ресурсов по результатам торгов. Впрочем, власти надеются, что величина долга будет снижаться. Так, его верхний по состоянию на 1 января 2025 года установлен в сумме 21,521 миллиарда рублей, по состоянию на 1 января 2026 года – в сумме 21,172 миллиарда рублей, по состоянию на 1 января 2027 года – в сумме 19,983 миллиарда рублей. К слову, верхний предел государственного внешнего долга Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года будет установлен в сумме 36,993 миллиона евро. Речь идет о том самом долге более чем двадцатилетней давности.

ИА «Орелград»