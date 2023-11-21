В Орле усилят контроль за некоммерческими организациями

Такое решение приняли члены координационного совета.

Как сообщает Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, в Орле состоялось заседание Координационного совета, действующего при этом ведомстве. Участники обсудили меры противодействия использования некоммерческого сектора для финансирования терроризма и экстремизма на территории Орловской области.

С докладом на эту тему выступил руководитель регионального Минюста Алексей Пузанков. Он сообщил, что в 2023 году факты причастности к экстремизму зарегистрированных на территории Орловской области некоммерческих организаций Управлением Минюста не выявлялись. Поэтому проверки некоммерческих организаций по указанным основаниям не проводились и меры реагирования не применялись. Однако это не означает, что надо терять бдительность.

«При осуществлении контроля за деятельностью некоммерческих организаций Управлением осуществляется оперативный обмен информацией с Центром по противодействию экстремизму УМВД и прокуратурой Орловской области с целью установления соблюдения проверяемыми организациями требований действующего законодательства», – сообщили в Управлении Минюста по региону.

Итогом обсуждения данной темы стало принятие решения об «усилении работы при осуществлении контрольно-надзорных функций Управления Минюста в отношении некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Орловской области». Также члены Координационного совета договорились уделять особое внимание при осуществлении контроля и надзора за деятельностью некоммерческих организаций работе «общественно полезных фондов, религиозных и общественных организаций, в том числе молодежных объединений».

ИА «Орелград»