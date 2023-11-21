Для Колпны разработают несколько станций обезжелезивания воды

Власти нацелились на улучшение качества водоснабжения орловского райцентра.

Подрядчика для разработки проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных станций по обезжелезиванию на пяти водозаборах поселка Колпна определили с помощью электронного аукциона. Из пяти заявок победила та, где стоимость ПСД оказалась почти вдвое ниже начальной цены контракта. Разработкой документации, получением заключения о достоверности сметной стоимости объектов займется орловское ООО «АрхстройПроект». Цена работ – 2,92 млн рублей. Контракт должен быть исполнен в течение 180 календарных дней с момента его заключения, указано в документации в ГИС «Закупки».

Напомним, в 2022 году судами удовлетворены исковые заявления Управления Роспотребнадзора по Орловской области к водоснабжающим организациям о понуждении к обеспечению населения поселков Глазуновка, Колпна, Биофабрика, а также деревни Некрасовка питьевой водой, соответствующей обязательным требованиям.

ИА “Орелград”