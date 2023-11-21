«Географический диктант» написали орловские осужденные

Международная акция прошла в учреждениях системы УФСИН.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, 34 осужденных из режимных учреждений региона приняли участие в масштабной международной просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант». Как уже рассказывал «Орелград», она проводится с 2015 года, то есть в этом году орловцы могли написать диктант уже в девятый раз. В регионе было организовано несколько площадок, в том числе в вузах. Участие в популяризации географических знаний приняли и осужденные.

«Участникам было предложено несколько вариантов диктанта, каждый из которых состоял из 40 вопросов закрытого типа, разделенных на две части по степени сложности, – сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Осужденные с интересом отвечали на вопросы, над некоторыми из них пришлось серьезно поразмышлять, прежде чем дать верный вариант. По итогам мероприятия участники получили свидетельства от Русского географического общества».

Еще одна площадка для сдачи «Географического диктанта» была организована на базе Орловского государственного института культуры. Как сообщили в этом вузе, на ней свои знания проверили 63 человека, причем среди участников оказались и школьники. Самой младшей из них – ученице лицея № 21, был вручен поощрительный подарок. Школьница получила – иллюстрированную энциклопедию о жизни и творчестве одного из самых известных в мире художников-маринистов Ивана Айвазовского.

«В числе участников диктанта – студенты всех факультетов ОГИК, школьные учителя, – говорят в институте. – Главная задача акции — популяризация географии. Поэтому принять участие в ней смог каждый, независимо от возраста и образования — диктант доступен абсолютно всем! Перед началом диктанта участники посмотрели видеообращение – пожелания удачи с самых ярких площадок и от российских космонавтов, находящихся на орбите».

ИА «Орелград»