Орловцам напомнили, как правильно ездить в такси

Полезную памятку для жителей региона подготовил Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора Орловской области напомнило жителям региона основные правила пользования легковым пассажирским такси. В последнее время они претерпели изменения. Так, в Орловской области поправки были внесены в региональное законодательство, появился региональный оператор, работа службы такси, как считается, стала прозрачнее. Базовым же является Федеральный закон от 29.12.2022 года № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Работать такси может только на основании выданного ему разрешения, подтвержденного записью в региональном реестре перевозчиков.

Легковое такси должно соответствовать обязательным требованиям: на кузове должны присутствовать «шашечки», на крыше должен находиться опознавательный фонарь оранжевого цвета, а в салоне должна быть размещена информация о госномере машины, наименование перевозчика, номер записи в региональном реестре перевозчиков, телефонный номер для приема жалоб и предложений, ФИО водителя и др.

«В салоне легкового такси должна находиться информация о действующих тарифах, в том числе о тарифах на единицу пробега транспортного средства и (или) единицу времени пользования транспортным средством, а также правила их применения при определении платы за перевозку, – подчеркивают в Управлении Роспотребнадзора Орловской области. – Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется потребителем. Если указанный маршрут не определен, водитель легкового такси обязан осуществить перевозку по кратчайшему маршруту».

Орловцам также напоминают о том, что в легковом такси запрещается перевозка зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и др.) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей и предметов, загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров. Провоз собак допускается только в намордниках при наличии поводков и подстилок. Также разрешается провоз мелких животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если это не мешает водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает и о том, что в это ведомством можно обратиться за консультацией по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг легкового такси. Также необходимые данные можно получить в Центре по информированию и консультированию потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» и по телефону Единого консультационного центра 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней, на русском и английском языках.

ИА «Орелград»