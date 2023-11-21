Орловские чиновники разыграют на торгах 26 спецстоянок

Организатором аукциона является областной департамент дорожного хозяйства.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области обнародовал извещение о проведении аукциона. Предметом торгов станет выбор специализированной организации – исполнителя услуг по перемещению на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных средств и определение тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств.

Всего на торги выставлены 26 лотов – по одной спецстоянке в Заводском, Советском и Северном районах города Орла, а также по одной спецстоянке на территориях 23 муниципальных районов Орловской области. Напомним, что данная сфера является регулируемой с точки зрения тарифов, которые утверждаются областными властями. Базовые тарифы являются на подобных торгах начальной ценой. Объявленный аукцион будет открытым по составу участников. Заявки на участие в нем принимаются департаментом до 18 декабря 2023 года. Базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных средств – 1727,64 рубля плюс по 30,5 рубля за каждый дополнительный километр.

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств таковы: категории А – 26,77 рубля в час; категории В и D массой до 3,5 тонны – 53,53 рубля в час; категории B и D массой более 3,5 тонн, С и Е – 107,06 рубля в час; негабаритные транспортные средства – 160,59 рубля в час. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его перемещения на специализированную стоянку. Оплата расходов за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке. При этом оплата расходов за первые сутки хранения не взимается.

Участником аукциона может стать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности или индивидуальный предприниматель. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или разделения, в процедуре банкротстве, а на его имущество не должен быть наложен арест. Специализированная стоянка должна отвечать обязательным требованиям: площадь участка под ней должна составлять не менее 500 квадратных метров. Обязательно наличие на спецстоянке контрольно-пропускного пункта и ограждений, помещения для оплаты оказанных услуг, наличие искусственного освещения и противопожарного поста. Планировка площадки спецстоянки и размещение на ней задержанного транспорта должны обеспечивать возможность транспортировки одних транспортных средств без перемещения других.

ИА «Орелград»