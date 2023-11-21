На Орловщине построят зарядные станции для электромобилей

21.11.2023 | 17:43 Новости, Общество

Такая задача запланирована на будущий год.

Фото: transport.mos.ru

Об этом стало известно на специальном заседании по вопросу развития рынка автомобилей и зарядной инфраструктуры. Его провёл первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский.

Строительство станций будет осуществляться в рамках крупного проекта «Развитие зарядной инфраструктуры в Орловской области». На эти цели предусмотрен 41 миллион 800 тысяч рублей.

«В последнее время динамика продажи электромобилей активно растет. Для создания устойчивого спроса на электромобили необходимо создать всю соответствующую инфраструктуру, в том числе, электрозаправки», – отметили в пресс-службе губернатора.

Также на заседании подчеркнули, что в деле развития электротранспортной инфраструктуры одну из главных ролей играет такси. Именно эта сфера услуг, при активном использовании в ней электромобилей, способна реально подтолкнуть отечественный бизнес в нужную сторону.

ИА «Орелград»


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