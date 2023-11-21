Орловский депздрав ответил Собчак

Чиновники пообещали обеспечить лекарство онкобольной.

Ранее в телеграм-канале журналистки вышла публикация об орловчанке, которая страдает от онкологии, но не может бесплатно получить дорогостоящий препарат, хотя на её сторону встали прокуратура и суд.

Как пояснили в Департаменте здравоохранения Орловской области, лекарство «находится в стадии поставки». Соответствующий контракт был заключён 15-го ноября. Согласно его условиям, поставка ожидается до 24-го ноября.

«Также сейчас идет закупка указанного в обращении препарата на 2024-й год», – добавили в департаменте. Напомним, что месячный курс «Олапариба» обходится в 300 тысяч рублей, а врачи прописали больной лечение длиной в целых два года.

Также в депздраве объяснили неспешность, с которой решалась данная проблема. Чиновники утверждают, что виной всему – месяц, когда врачи выписали препарат. «Препарат был выписан в июле, его закупка входит в дополнительную заявку, для обеспечения которой необходимо решение суда. Трёхмесячный срок выдачи препарата обусловлен ходом судебного процесса и вступлением решения в законную силу», – пояснили они.

ИА «Орелград»