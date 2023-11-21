Орёл смиренно ожидает блокировки счетов всех муниципальных учреждений

Первая волна ожидается в декабре, вторая – в январе.

О последствиях несвоевременной уплаты страховых взносов на заседании профильного комитета горсовета 21 ноября рассказала начальник финансового управления администрации Орла Наталья Зубцова. В настоящее время в адрес муниципальных учреждений начали массово поступать решения налогового органа о взыскании недоимок и пеней. Через месяц будут приостановлены движения денежных средств на счетах бюджетных учреждений, через три месяца – на счетах казённых учреждений.

Изначально в казне города на 2023 год закладывались средства на оплату налогов и страховых взносов, но они были перераспределены на более срочные цели, например, на оплату исполнительных листов. На 1 ноября долг Орла перед ИФНС составил 736 млн рублей.

«Нет ни лимитов, ни денег. Будет блокировка, – констатировала Наталья Зубцова. – Рассчитывать нам не на что».

У администрации есть идея, как выбраться из ситуации. Область попросят в начале 2024 года единовременно перечислить всю запланированную для столицы субъекта дотацию. Также можно взять казначейский кредит в размере 270 млн рублей.

Председатель комитета по бюджету Тимур Нерушев отметил, что даже если все согласятся помочь, это не перекрывает полной суммы долга. Кроме того, помимо разблокировки счетов нужно платить зарплату и иметь средства на другие обязательства.

«Расскажу про порочность ваших действий. Задолженность форда 1,5 – 2 млрд рублей. Эти деньги не получает экономика, участники экономического процесса не получают инструменты работы. Сломанный двигатель», – оценил Нерушев.

«Что имеем, с тем и живем», – констатировала Зубцова.

На это у депутатов нашлась масса возражений. Город неважно распоряжается МУПами и имуществом, отметили депутаты.

Председатель КСП Татьяна Успенская добавила, что к неналоговым доходам много вопросов – связанных с платой за наём жилых помещений и за земельные участки, арендуемое имущество, отчислением прибыли городских предприятий, выплатой дивидендов акционерных обществ. Также глава КСП заявила, что на данный момент нужны конкретные предложения по увеличению эффективности экономической деятельности непосредственно самого города.

ИА «Орелград»