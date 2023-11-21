Под Орлом полицейского осудили за злоупотребление полномочиями

Наказанием стал штраф.

Ливенский межрайонный суд вынес приговор по делу, возбуждённому в отношении инспектора ДПС из местного отделения ГИБДД. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Как установил суд, ещё в мае 2020-го года полицейский, исполняя заведомо незаконную просьбу замначальника отделения МВД «Ливенский», уклонился от выполнения своего долга. Он не стал привлекать гражданина к административной ответственности, хотя на то имелись все положенные основания.

В итоге суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей, а также лишил права занимать должности в государственных органах на один год. Пока что это решение может быть обжаловано. Как уточнили в Управлении МВД по Орловской области, вопрос о дальнейшей службе данного сотрудника будет рассмотрен после вступления приговора в законную силу.

Что касается замначальника ливенского отделения, отдавшего незаконный приказ, то его уже осудили в рамках отдельного дела – по той же статье о превышении должностных полномочий. В настоящий момент он уже уволен с ответственной должности.

Ранее стало известно, что в Орловской области задержан бывший начальник ливенской колонии строгого режима.

ИА «Орелград»