В Орле открыли памятную доску полному кавалеру Ордена Славы

Сегодня – 100 лет со дня рождения Михаила Бычкова.

Памятный знак в его честь установили на здании школы №3 (в Железнодорожном районе, на улице Льва Толстого). Мемориальную доску предоставило Российское военно-историческое общество.

На церемонии открытия выступил Виктор Ливцов – известный орловский историк и краевед, заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества. Он рассказал об основных вехах биографии Бычкова.

Орловец участвовал в Великой Отечественной войне с августа 1943-го года. В основном, свой боевой путь он прошёл командиром пулемётного расчёта в 447-м стрелковом полку 397-й стрелковой дивизии.

Бычков был трижды ранен и трижды отмечен Орденом Славы (в 1944-м и 1945-м годах), став полным кавалером данной награды. Также 5-го августа 1963-го года, в день двадцатилетия освобождения Орловщины от фашистов, именно Бычков вместе с маршалом Баграмяном зажёг Вечный огонь в сквере Танкистов.

После церемонии открытия доски сотрудники школы №3 и регионального отделения Российского военно-исторического общества посетили воинское кладбище, где покоится герой, и возложили к его могиле корзину цветов.

ИА «Орелград»