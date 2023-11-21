Орловская ёлка украсила ВДНХ

Новогодняя красавица из Орла участвует в выставке «Елки России»

На главной аллее ВДНХ открылась выставка «Елки России», причем одним из первых ее экспонатов стала новогодняя елка из Орловской области. Об этом сообщили в Орловском областном центре народного творчества. Всего на выставке установлено 90 голубых елей, причем 89 из них представляют все без исключения регионы, а одно дерево олицетворяет новогодний символ всей страны.

«Сейчас украшено только 12 елок и одна из них представляет нашу Орловскую область, – пояснили в Центре. – Все остальные будут готовы к Новому году уже 1 декабря. Примечательно, что все ели украшены в соответствии с народными промыслами и традициями своего края. Новогодняя елочка Орловской области украшена по мотивам вышивки «Орловский Спис» (птица-пава), гирлянды в виде Мценского кружева, Чернышенские и Плешковские игрушки – все это придает особый колорит, идентичность и узнаваемость новогодней красавицы из Орла».

Также в учреждении добавили, что после завершения выставки, уже в апреле следующего года, все 90 елей будут высажены рядом с ВДНХ, у Ростокинского акведука. Это не первый символ Орловской области, который украсил столицу в последние дни. Так, стенд региона был установлен на выставке «Россия», причем там впервые была презентована настольная игра «Сокровища Орловщины». Ее также представили сотрудники Орловского областного центра народного творчества. Она уже пользуется большой популярностью как у детей, так и у взрослых.

«Идея самой игры проста как дважды два – познакомиться с этнокультурным достоянием Орловской области, – пояснили в Центре. – На карте региона обозначены места исторического бытования народных художественных промыслов, где нанесенные QR коды помогают погрузиться в традиционную культуру региона подробнее».

ИА «Орелград»