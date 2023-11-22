Матерый рецидивист жестоко избил возлюбленную в подвале

Мужчина объяснил свой поступок приступом ревности.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое в первой инстанции рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, который ранее был неоднократно судим. Еще в 2003 году он получил большой срок за грабеж и кражу, но через три года был условно-досрочно освобожден из колонии строгого режима. В 2008 году он получил еще 13 лет колонии за жестокое избиение, закончившееся смертью потерпевшего. В 2021 году его вновь выпустили условно-досрочно.

А в октябре 2022 года он совершил очередное тяжкое преступление. Как следует из материалов уголовного дела, ночью мужчина вместе со своей сожительницей находился в подвале многоквартирного дома. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений он начал избивать свою спутницу, нанес ей руками и ногами более десятка ударов, а затем схватил ее за руку и вывернул плечо. В результате рука оказалась сломана. Причинные потерпевшей травмы медики оценили как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении данного преступления признал лишь частично. Из его показаний следует, что женщине кто-то позвонил, когда они находились в подвале. Рецидивист решил, что его спутнице звонит мужчина. Тогда он, приревновав ее, «с незначительной силой нанес потерпевшей несколько ударов ладонью по щекам». Что касается перелома, то и тут якобы все вышло случайно. Мол, дама сама потянулась за бутылкой с водой, а рецидивист, так как в подвале было темно, почувствовав на себе ее руку, очень испугался. Он схватил эту руку и отел скинуть ее с себя, но «случайно получилось так, что рука попала в изгиб и сломалась».

Впрочем, ни следствие, ни суд в эти версии не поверили, тем более что имелось заключение медиков из больницы Семашко. Из него видно, что случайно такие травмы не получишь. Сама потерпевшая рассказала, что со своим кавалером познакомилась примерно за год до происшествия. Она призналась, что в нетрезвом состоянии мужчина становился агрессивным и поколачивал ее. Что касается телефонного звонка, вызвавшего агрессию, то, по словам потерпевшей, звонила ей девушка, но кавалер этому не поверил. Она также рассказала, что после избиения мужчина помог ей выйти на улицу, где посадил на лавку и ушел. Только случайная прохожая вызвала ей скорую помощь. Суд признал рецидивиста виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

ИА «Орелград»