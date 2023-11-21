По Красному мосту проехал первый троллейбус

21.11.2023 | 15:13 Новости, Общество

Об этом рассказал мэр Орла.

Также Юрий Парахин опубликовал в соцсетях соответствующее видео.

«Первая обкатка троллейбуса прошла удачно! В конце недели пробно запустим трамвай. Напомню, наша первая задача – вернуть общественный транспорт на свои исторические маршруты», – прокомментировал это событие Парахин.

Отметим, что для пробного проезда использовался троллейбус с бортовым номером «038». В салоне находились люди.

Ранее стало известно, что мост откроют для пешеходов уже в эту пятницу.

ИА «Орелград»


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