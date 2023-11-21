Поддержку участников СВО оценят СМИ и общественники

Соответствующую рекомендацию дал губернатор Андрей Клычков.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение о проведении в 2024 году мониторинга правоприменения в регионе. Поясним, что в рамках такого мониторинга оценивается реальное исполнение определенных законов. Выявляются проблемы и недостатки, после чего выносится заключение об эффективности закона. По мотивам мониторинга в такой правовой акт впоследствии могут быть внесены изменения, направленные на его усовершенствование. Если мониторинг покажет, что закон вообще не работает на практике, то его могут и отменить.

Губернатор Клычков также утвердил план реализации мероприятий по проведению мониторинга правоприменения в Орловской области по отраслям и подотраслям законодательства либо группам нормативных правовых актов в 2024-2025 годах. Он рекомендовать средствам массовой информации и институтам гражданского общества, органам местного самоуправления в срок до 1 апреля 2025 года направить свои предложения о необходимости принятия, изменения или признания утратившими силу (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и Орловской области.

Что касается непосредственно плана, то в 2024 году участникам мониторинга предложено оценить эффективность предоставления государственной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Мониторингу в данном случае подлежат такие законы, как ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и др.

Кроме того, орловцам предложено оценить государственное регулирование использования воздушного пространства и деятельности в области авиации в части эксплуатации беспилотных воздушных судов. Правила были утверждены в 2010 году, но в последнее время в связи с событиями на Украине тема использования беспилотников стала еще более актуальной. В частности, орловцам предложено провести мониторинг применения на практике «Правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ».

План этими законами и нормативными актами не исчерпывается. Так, мониторингу также будут подвергнуты законы и правила строительства объектов транспортной инфраструктуры, проведения молодежной политики. Мониторинг будет проводиться в течение всего 2024 года, информацию о его результатах будет собирать главное правовое управление администрации губернатора и правительства Орловской области. До 25 мая 2025 года она должна быть направлена в Министерство юстиции Российской Федерации.

ИА «Орелград»