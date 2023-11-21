Владислав Числов призвал не оставлять на волю случая детей с фенилкетонурией

Он настаивает на необходимости поддержки юных орловцев, страдающих редким заболеванием.

На недавнем заседании комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям облсовета депутаты рассмотрели поправки в бюджет региона на 2024 год. Документ готовят ко второму чтению.

Председатель комитета и руководитель орловской фракции ЛДПР Владислав Числов призвал департамент финансов обратить внимание на внесенную им поправку. Он, в частности, предложил изыскать в бюджете средства на питание детей с редким наследственным заболеванием — фенилкетонурией (нарушение обмена аминокислот).

Он подчеркнул, что эта болезнь одна из немногих, поддающихся успешному лечению, но при условии соблюдения низкобелковой диеты. Отсутствие специального питания приводит к тяжелым последствиям для больного — поражению центральной нервной системы.

Владислав Числов отметил, что детей с таким редким заболеванием в нашем регионе немного. И сумма поправок, которые можно учесть в бюджете, не так высока, но пока не принята.

«Специальное питание дорогостоящее, родители сами не всегда с этим справляются. Мы не можем оставить их и детей на волю случая!» – подчеркнул Владислав Числов.

В связи с эти он попросил руководителя департамента финансов Орловской области еще раз внимательно рассмотреть поправку и найти возможность выделения средств из бюджета.

ИА “Орелград”