В Орле проходят международные соревнования по бадминтону

Почти 500 участников из России, Республики Беларуси и Казахстана.

Наш город принимает сразу три крупных состязания. С 15 до 20 ноября соревновались дети до 11 лет («Орленок» /ранг «Надежды России»), юноши и девушки до 19 лет («Встающие на крыло» /ранг 3 звезды). С 18 по 22 ноября также проходят соревнования «Альтаир Кап» (ранг 3 звезды). Последние два состязания включены в Единый календарный план России и имеют существенный призовой фонд – 150 тысяч рублей.

Спортсмены встретились на современных кортах ТРК «Гринн». Площадка приняла 470 участников из 22 регионов России, Республики Беларуси. Главный тренер орловской команды Вероника Сорокина отметила, что на новой площадке в бадминтон играют уже второй год.

«Наши дети – настоящие профессионалы, и теперь они играют на профессиональных кортах», – сказана она в приветственном слове.

Заместитель председателя Федерации бадминтона Республики Беларусь и главный тренер белоруской сборной Владислав Ращупкин подчеркнул, что здоровое соперничество в спорте – это важный элемент дружественных отношений стран. Также ценен и обмен опытом.

«Что касается соревнований в Орле, хочу отметить высокий уровень организации: прекрасная площадка, удобное размещение для детей, а также профессиональная работа судейской бригады», – отметил Владислав Ращупкин.

По итогам первых двух соревнований у Орловской области два золота и бронза в детских соревнованиях «Орлёнок». Лучший результат у Назаровой Марии, в одиночной и парной категории. Рыманова Тамара на третьей ступени пьедестала, в парной категории. Финалы «Альтаир Кап» пройдут 21 ноября. Посмотреть видеотрансляцию можно по ссылке в группе «Федерация бадминтона Орловской области».

Генеральным спонсором состязаний выступила ГК ОДСК. Соревнования также поддержали Ростелеком и ОрелМасло. Управляющий директор ПАО «СЗ «Орелстрой» Владислав Гефель, приветствуя спортсменов, отметил, что бадминтон благоприятно влияет на здоровье детей, помогает выработать необходимые навыки для успешной деятельности во взрослом возрасте.

«Детский спорт – это направление, которое мы сейчас развиваем. Оно очень важно для нас, потому что дети – это наше будущее», – сказал Владислав Гефель.

ИА “Орелград”