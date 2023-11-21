На Орловщине строят ещё один ФАП

На этот раз – в Покровском районе.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, модульный ФАП возводят в местном селе Столбецкое. Этот процесс только начался.

Новый фельдшерско-акушерский пункт заменит старый ФАП, который располагается в бывшей сельской школе. Сначала планировалось сделать только капремонт, а не строить ещё одно здание. Однако оказалось, что возвести новую постройку будет не только эффективнее, но и дешевле. В частности, потому что возраст и износ старого здания оказались слишком значительными.

Объект строят в рамках национального проекта «Здравоохранение». Работы обойдутся в 4,5 миллиона рублей. В настоящий момент смонтированы сваи.

Строительство должно завершиться до конца текущего года. Новый ФАП будет обслуживать 250 жителей села, а также соседних населённых пунктов.

Ранее стало известно, что в областном центре возобновилось строительство «Орловского Титаника».

ИА «Орелград»