На Орловщине строят ещё один ФАП

21.11.2023 | 11:03 Медицина, Новости

На этот раз – в Покровском районе.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, модульный ФАП возводят в местном селе Столбецкое. Этот процесс только начался.

Новый фельдшерско-акушерский пункт заменит старый ФАП, который располагается в бывшей сельской школе. Сначала планировалось сделать только капремонт, а не строить ещё одно здание. Однако оказалось, что возвести новую постройку будет не только эффективнее, но и дешевле. В частности, потому что возраст и износ старого здания оказались слишком значительными.

Объект строят в рамках национального проекта «Здравоохранение». Работы обойдутся в 4,5 миллиона рублей. В настоящий момент смонтированы сваи.

Строительство должно завершиться до конца текущего года. Новый ФАП будет обслуживать 250 жителей села, а также соседних населённых пунктов.

Ранее стало известно, что в областном центре возобновилось строительство «Орловского Титаника».

ИА «Орелград»


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