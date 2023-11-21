В Орле задержали курьера дистанционных мошенников

Им оказался житель Нижегородской области.

Задержание произошло «по горячим следам».

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по нашему региону, в полицию обратился 85-летняя жительница Орла. Мошенники выманили у неё 210 тысяч рублей. Всё происходило по уже известной схеме. Сначала орловчанке поступил звонок с сообщением о мнимом ДТП, которое, якобы, совершила её дочь, а затем предложение «уладить дело», заплатив крупную сумму.

Пенсионерка, поверив злоумышленникам, передала деньги посреднику, который сразу же покинул её квартиру. Уже после этого она поняла, что её обманули, и обратилась к правоохранителям.

Отдел полиции по Советскому району возбудил уголовное дело. Орловские сотрудники уголовного розыска смогли в течении суток установить личность и местонахождение курьера, помогавшего преступникам. Его задержали в Орле.

Оказалось, что это 25-летний житель Нижегородской области. Он рассказал, что, забрав деньги у пенсионерки, перевёл их сообщникам через банкомат, оставив себе положенный процент «за услуги». Сейчас подозреваемый находится под стражей. В рамках возбуждённого дела продолжаются необходимые действия.

«Во время беседы со следователем дочь потерпевшей поблагодарила орловских полицейских за профессионализм и неравнодушие», – отметили в УМВД.

ИА «Орелград»