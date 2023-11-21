Орловчанка сбила орловчанку

Женщина-пешеход получила телесные повреждения.

ДТП произошло накануне в 20 часов 5 минут в Северном районе Орла, у дома по улице Раздольной, 76, корпус 1. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

40-летняя женщина ехала на автомобиле «Ниссан Тиида» по территории, прилегающей к дому. Здесь она и совершила наезд на пешехода – 48-летнюю орловчанку.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», – отметили в пресс-службе.

Однако в целом первый значительный снегопад не привёл к резкому росту числа ДТП. За последние сутки в области зарегистрировано 15 аварий. Две из них – с пострадавшими.

Вторая авария, где были травмированы люди, произошла в Дмитровском районе. 62-хлетний водитель ехал на ВАЗ-2107 по трассе «Дмитровск – Долбенкино – граница Курской области». Автомобиль перемещался со стороны райцентра в сторону посёлка Озерки.

Примерно на 18-м километре трассы водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет. В итоге пострадал и он сам, и его пассажир – женщина-ровесница.

Также накануне стало известно о ДТП, которое случилось в Ливнах. Там на фоне снегопада столкнулись «легковушка» и фургон.

ИА «Орелград»