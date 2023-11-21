На Генплане Орла появятся три новых детских сада

Один уберут как «техническую ошибку».

Очередной пакет поправок в Генеральный план Орла и Правила землепользования и застройки был подготовлен по результатам публичных слушаний, состоявшихся в августе. Предложения обсудили 16 ноября на профильном комитете горсовета.

На Генплане Орла решили отобразить детсады, которые планируется разместить на территориях комплексного развития. Один на месте бывшего мясокомбината – улица Северная, 2. Второй – на пересечении улиц Цветаева и Грановского. Решили убрать обозначение дошкольной образовательной организации с территории гаражного кооператива в Северном районе, около улицы Родзевича-Белевича. Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн пояснила, что кооператив скорее сарайный. Называется «Природа». Сооружения по шесть квадратных метров, официально оформленные.

«Оснований для изъятия частной собственности для строительства социальных объектов Земельным кодексом не предусмотрено. Заведомо реализация проекта была невозможна», – оценила Родштейн.

«Мы исправляем техническую ошибку», – поддержала заместитель начальника областного управления градостроительства Наталия Анненкова

Однако по инициативе Жилстрой-Инвест городу будет передан участок земли на пересечении улиц Родзевича-Белевича и Металлургов. Значок детсада появится на Генплане в этой части квартала.

Напомним, на Наугорке договор КРТ заключен с ООО «СЗ СМУ №2», в границах улиц Металлургов и Родзевича-Белевича комплексно развивать территорию намерен ЖИЛСТРОЙ-Инвест. Конкурс на КРТ в районе бывшего мясокомбината планируется.

Финальное рассмотрение Генплана Орла и ПЗЗ пройдет на очередной сессии горсовета.

ИА “Орелград”