Более 40 тысяч орловцев не смогут выехать за рубеж

Приставы ограничили им право покидать нашу страну.

За 10 месяцев 2023 года в Орловской области судебными приставами-исполнителями было вынесено 41 760 постановлений о временном ограничении на выезд должников за границу. В результате применения данной меры за указанный период времени должниками всех категорий была погашена задолженность в размере свыше 105 миллионов рублей. Такие сведения привела пресс-служба регионального Управления ФССП России.

«Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для ограничения на выезд составляет сумму в 10 тысяч рублей», – уточнили в ведомстве.

Выезд из страны ограничивается при сумме задолженности, превышающей 10 тысячи рублей, если требования исполнительного документа не исполнены в течение двух месяцев, также предупреждают приставы. Бывают случаи, и они не редки, когда должник узнает о наложенном на него ограничении уже на границе. Такой сюрприз приятным не назовешь, особенно учитывая то, что впереди россиян ожидают длинные новогодние каникулы. Наверняка, кто-то захочет отдохнуть в других странах.

В связи с этим орловские приставы настоятельно рекомендуют жителям региона заранее проверить себя на наличие или отсутствие задолженности по исполнительным производствам. Например, оперативно узнать об ограничении на выезд за границу можно на портале Госуслуг. В частности, с помощью сервиса «Ход снятия ограничения выезда из России» можно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета.

«Кроме того, с помощью портала Госуслуг можно получить информацию о ходе исполнительного производства, принятых мерах принудительного исполнения, а также подать в службу судебных приставов заявления и ходатайства, – говорят в ведомстве. – Электронные сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга».

ИА «Орелград»