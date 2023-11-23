В Орловской области увеличили «медицинские» тарифы

Уточнена стоимость диспансеризации и комплексной диагностики.

Сразу два дополнительных соглашения были подписаны в Орле к «Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Орловской области на 2023 год». Базовое соглашение было заключено в январе 2023 года. Как подметили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, первым допсоглашением уточнена стоимость комплексного посещения: по диспансеризации определенных групп взрослого населения в зависимости от пола и возраста; по диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот; по профилактическим медосмотрам взрослого населения и несовершеннолетних.

Также были уточнены тарифы на услуги при проведении углубленной диспансеризации гражданам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Установлены тарифы на услуги в составе комплексного посещения при проведении диспансерного наблюдения протекания болезни системы кровообращения, сахарного диабета, онкологии и прочих заболеваний. Скорректированы тарифы и на оплату отдельных диагностических услуг в амбулаторных условиях.

«В частности, стоимость МРТ без контрастирования увеличена с 2385,66 рубля до 3230,10 рубля, МРТ с контрастированием – с 4971,66 рубля до 5912,50 рубля, КТ без контрастирования – с 1510,85 рубля до 2331,20 рубля, КТ с контрастированием – с 3739,20 рубля до 4670,00 рублей, УЗИ сердца – с 752,10 рубля до 894,20 рубля, УЗИ нижних конечностей, сосудов, артерий – с 316,80 рубля до 400,80 рубля», – говорится в экспертном обзоре.

Еще одним дополнительным соглашением были скорректированы тарифы на оплату отдельных диагностических услуг в амбулаторных условиях. В частности, тариф на услугу по определению РНК вируса гриппа в мазках со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки методом ПЦР составляет теперь 722 рубля. Кроме того, установлены расценки на услуги централизованной микробиологической лаборатории. Так, тариф на услугу по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам составляет 205,34 рубля; тариф на услуги по микробиологическому (культуральному) исследованию крови на облигатные анаэробные микроорганизмы, абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, а также отделяемого из полости рта – 228,28 рубля.

ИА «Орелград»