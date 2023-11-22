Орловским школьникам рассказали об уголовном праве

Полиция провела целый ряд профилактических мероприятий.

Сотрудники правовых подразделений и подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел провели в школах города Орла целый ряд профилактических бесед и занятий. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД по городу Орлу встретились с учащимися средних и старших классов школы №24, лицея №1 и гимназии №39. Они рассказали школьникам об уголовном и административном законодательстве, напомнили им о безопасном поведении в общественных местах и быту, а также разъяснили, куда обратиться за помощью в случае необходимости.

Еще одно мероприятие было организовано для учеников второго класса школы №23 сотрудниками правовой группы ФКУЗ «МСЧ МВД России по Орловской области». Акция прошла под названием «Я ребенок, я имею право». Она была приурочена к Всероссийскому дню правовой помощи. Цели урока: способствовать правовому воспитанию учеников начальной школы, осознанию своих прав и свобод, чувства ответственности, развитию интеллектуальных и личностных качеств детей – развивать уважение к достоинству и личным правам другого человека независимо от его социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола и возраста.

«В рамках занятия гости познакомили детей с «Конвенцией о правах ребенка», а также в соответствующей их возрасту форме с основными правами на примере сказок, – пояснили в пресс-службе УМВД. – Дети также подготовились к данному мероприятию. Они приняли участие в сценках из сказок. Будучи задействованными в творческих выступлениях, ребята увидели, когда соблюдались, а когда нарушались права героев. В рамках акции «Я ребенок, я имею право» ребята отвечали на вопросы гостей, делились своими мнениями на тему соблюдения прав ребенка».

К слову, в Орловской области налажена работа в формате «социальных патрулей». По данным УМВД, за 10 месяцев текущего года такие патрули совершили 884 выезда, в ходе которых было проведено 2134 проверки семей и 1356 подростков. В результате было выявлено 106 нарушений, по которым составлены административные материалы. Сотрудниками полиции за отчетный период времени также было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 757 информаций, в органы опеки и попечительства – 12 ходатайств о рассмотрении вопроса о лишении или ограничении родительских прав. Кстати, восемь из них были удовлетворены.

ИА «Орелград»