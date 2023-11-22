Финансист Орла затруднился назвать идеальную сумму дотации

Алексей Степанов не смог определить объем необходимой областной столице поддержки.

В казне региона на 2024 год заложено 1,113 млрд рублей дотации Орлу. Председатель комитета облсовета по бюджету Сергей Потемкин поинтересовался: достаточно ли этой суммы? Заместитель мэра Алексей Степанов отметил, что это «значительное подспорье», но не в полном объеме покрывает потребность.

«На что не хватит?» – настаивал Потемкин.

Степанов пояснил, что 1,113 млрд рублей – это статическая цифра. В течение года будут приходить иски по аварийному жилью, надо предотвращать блокировки счетов школ и садов.

«Не хватит на текущую деятельность учреждений и содержание, текущий ремонт. Коммуналку будем оплачивать по искам, как и в текущем году», – сказал Алексей Степанов.

Добиваться конкретной цифры продолжил председатель облсовета Леонид Музалевский: «Полная потребность: налоги, коммуналка, капремонт?»

Алексей Степанов снова продолжил описывать печальное положение Орла, на вопрос не ответил.

Напомним, в ближайшее время ожидается блокировка счетов бюджетных и казенных учреждений Орла. Долги города по налогам и обязательным платежам около 736 млн рублей. Общая кредиторская задолженность Орла – 1,5 млрд рублей (по оценкам некоторых членов горсовета, реально около 3 млрд рублей).

ИА «Орелград»